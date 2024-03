Sport: la maratona di Roma entra nel vivo, presentati i migliori atleti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro le 2 ore 12 minuti ci sono i keniani Sila Kiptoo che all'ultima edizione della maratona di Madrid si è presentato al traguardo in 2:10:31, Rogers Kipyego Keror, lo scorso anno proprio qui al personale di 2:10:50 che gli è valso il terzo posto, Isaac Cheluko che ha fatto segnare il suo miglior tempo a Marsin (Tur) di 2:11:04 lo scorso anno inseguito da Nicholas Rotich con il suo 2:11:24 a Linz nel 2019 e subito ad una manciata di secondi Brimin Kipruto Kimeli che a Dublino nel 2023 ha concluso le sue fatiche in 2:11:55. Al debutto sulla distanza regina il keniano Reuben Narry che può contare sul primato di 1:03:03 fatto alla mezza maratona di Incheon (Kor) nel 2018. A difendere il tricolore ci sono gli azzurri Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport Asd) che ha partecipato a decine di edizioni dell'evento romano. Calcaterra è sempre attesissimo e amatissimo dal pubblico, eccellente ultramaratoneta, per lui tre medaglie d'oro ai campionati del mondo di 100 km su strada ed una collezione di podi innumerevole, comprese 12 vittorie consecutive alla 100km del Passatore. Giorgio porta in dote il primato di 2:13:15 dalla maratona di Ferrara del 2000 e Carmine Buccilli (Etrusca Asd) che porta in dote il primato di 2:16:30 fatto segnare a Rotterdam (Ned) nel 2016 e che conosce bene le strade della Capitale per avervi già corso nel 2019. (segue) (Com)