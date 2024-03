Sport: la maratona di Roma entra nel vivo, presentati i migliori atleti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le donne, il primato è stato fissato nel 2019 a 2:22:52 ad opera dell'etiope Kebede Megertu Alemu. Al via 6 atlete etiopi, 5 keniane ed una burundese per la vittoria. La più quotata è l'etiope Zinash Mekonen Lema che nel 2019 a Valencia ha strappato il crono di 2:24:55, per lei, nello stesso anno, l'11° posto World Half Marathon Championship. La insegue a poca distanza la keniana Lydia Naliaka Simiyu che porta in dote il crono di 2:25:44 dalla maratona di Cape Town (Ra) nel 2021. A pochi passi l'etiope Sorome Negash Amente che all'ultima edizione della maratona di Dublino ha fatto segnare 2:26:22. Più staccate le connazionali Obse Abdeta Deme con 2:27:14 alla maratona di Taipei del 2023 ad un solo secondo da Emebet Niguse già capace, quest'anno a Dubai, di 2:27:15. Ad un soffio c'è la keniana Judith Cherono che porta in dote il crono di 2:27:23 dalla maratona di Istanbul nel 2021 e la connazionale Shamilah Tekaa Kipsiror che ha firmato il suo miglior successo con 2:28:13 all'ultima edizione della maratona di Venezia. Dietro di lei c'è la burundese Cavaline Nahimana (Atl. Libertas Unicusano Livorno), abituata a gareggiare in Italia dove ha anche fatto registrare il suo miglior tempo quando a Milano, nel 2022, ha concluso le sue fatiche in 2:30:09. Per Cavaline l'ottavo posto agli All-African Games 5000m 2019 e il sesto posto agli African Championships 5000m 2016. Ancora Etiopia con Gebriala Baraki, per lei la miglior prestazione è stata all'ultima edizione della maratona di Palermo con 2:30:50. Al debutto l'etiope Hiyane Geshe Lama. (Com)