Moro: Casellati, sacrificio scorta è un monito contro ogni deriva violenta ed eversiva

- Il 16 marzo del 1978 l’agguato di via Fani "colpì al cuore la nostra Repubblica. Il folle disegno brigatista aveva scelto la via della violenza e della sopraffazione per attaccare lo Stato e i valori su cui è fondato. Oggi onoriamo la memoria del Presidente Aldo Moro e dei cinque agenti di scorta che persero la vita in quella tragica mattina. Il loro sacrificio è un monito indelebile contro ogni deriva violenta ed eversiva". Lo scrive sui social la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)