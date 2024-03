Sanità: Aurigemma, su prevenzione creare nel Lazio rete con medici e farmacisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prevenzione è fondamentale creare una vera rete, coordinamento con medici e farmacisti. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto al convegno "Flu 2024-2025: pianificare programmare proteggere, nuove prospettive di governance e nuovi modelli organizzativi", all'hotel Ripa a Roma. La prevenzione "è sempre più una priorità, deve diventare una vera e propria cultura, che rappresenta un risparmio poiché può evitare l'insorgere o il peggioramento di alcune patologie - aggiunge Aurigemma -. Per questo motivo, sono molto interessanti queste iniziative dove poter ascoltare nel merito alcuni interventi, per poter poi adottare decisioni davvero efficaci e vicine alle istanze dei cittadini. Come amministrazione regionale, il nostro obiettivo, su un tema importante come la prevenzione, è quello di affiancare il lavoro che viene svolto: è fondamentale creare una vera rete, un coordinamento con l'ordine dei medici, farmacisti, professionisti del settore, per mettere in campo una adeguata programmazione - sottolinea -. La finalità e' anche quella di aumentare e rafforzare le campagne di prevenzione, in modo da richiamare più persone. E questo vale per il vaccino antinfluenzale, ma anche per gli altri. Anche perché, in virtù dell'aumento delle età media della popolazione, queste attività ricoprono, sempre di più, una assoluta rilevanza", conclude Aurigemma. (Com)