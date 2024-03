Roma: spaccio di droga, arrestato 47enne a Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un 47enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile, impegnati in un servizio di controllo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare a Roma sulla via Salvatore Lorizzo, hanno notato l’uomo a piedi che, alla loro vista, ha tentato di occultare due involucri all’interno di una cassetta antincendio presente sulla strada. Gli involucri, prontamente recuperati, contenevano 0,80 grammi di hashish e 3,5 grammi di mannite, ovvero sostanza da taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare nella disponibilità del 47enne, 5,6 grammi di crack, 4 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. L’indagato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, è stato condotto presso le camere di sicurezza della compagnia di Pomezia e successivamente presso le aule del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto. (Rer)