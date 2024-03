Moro: Rauti, non dimentichiamo vittime di un terrorismo che l’Italia ha sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il 16 marzo 1978, con la mia famiglia, ci svegliammo per il rumore di una sparatoria proveniente da via Mario Fani, nei pressi della nostra abitazione. Era l’attacco terroristico delle Brigate Rosse che rapivano il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro e sterminavano i 5 agenti della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Oggi, quarantasei anni dopo, non dimentichiamo il loro sacrificio e ricordiamo chi è caduto per difendere lo Stato e le Istituzioni. Uomini di cui onoriamo la memoria, vittime di un terrorismo che l’Italia ha sconfitto". Lo scrive su X il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti.(Rin)