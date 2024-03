Casa: Ater Frosinone su morosi, da ministero ok a riscossione mediante ruolo dei crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutte notizie per gli utenti morosi dell’Ater di Frosinone: il ministero dell’Economia e delle finanze, dando seguito alla richiesta del commissario straordinario dell'Ater, Antonello Iannarili, datata 16 novembre 2023, ha confermato la legittimità della riscossione mediante ruolo dei crediti esigibili vantati dall’Ente di piazzale Europa, per quanto concerne i canoni di locazione e le spese accessorie relative alle unità abitative gestite dal medesimo. Lo comunica l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. "La decisione di intraprendere questa strada, nell’ottica dell’adozione di provvedimenti celeri ed efficaci, si è rivelata vincente, aprendo così uno scenario del tutto nuovo per le sorti dell’Ater di Frosinone: la possibilità di riscuotere coattivamente mediante ingiunzione fiscale i circa 44 milioni, ad oggi mancanti dalle casse, permetterà uno snellimento delle procedure ed una notevole riduzione di costi e tempi per l’Ente, al quale, pertanto sarà assicurata una maggiore certezza e velocità nel recupero dei crediti", si legge nella nota dell'Azienda. (segue) (Com)