Casa: Ater Frosinone su morosi, da ministero ok a riscossione mediante ruolo dei crediti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È davvero un’ottima notizia - afferma il commissario straordinario Iannarili - un’ulteriore conferma della bontà delle azioni messe in campo dall’Ater e di un cambio di passo tangibile nella gestione aziendale. Gli Uffici sono già al lavoro: è necessaria, infatti, la massima solerzia per dare il via a tutte le procedure propedeutiche all'affidamento della riscossione ad un ente esterno, consentendo celerità e certezza nell’esigibilità del credito. Dall’inizio del mio mandato, lo scorso settembre, ho sempre dichiarato con fermezza e grande convinzione che la lotta all’abusivismo e alla morosità sarebbero state al centro del mio incarico come commissario straordinario. La comunicazione odierna ne è la dimostrazione concreta: solo riuscendo ad arginare e a mettere fine alla perdita costante di entrate, si può pensare di restituire dignità e centralità all’Ente, assolvendo, così, alla funzione pubblica e sociale che il nostro compito richiede. Si tratta - prosegue Iannarilli - di garantire un’abitazione agli aventi diritto, assicurando loro le condizioni più dignitose possibili, ciò è realizzabile unicamente se si è in grado di investire risorse nella salvaguardia del patrimonio immobiliare, ad oggi estremamente bisognoso di riqualificazione. Ritengo indispensabile convogliare energie e mezzi nella ricerca di soluzioni che rendano più efficiente ed efficace l’azione dell’Azienda", conclude. (Com)