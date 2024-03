Fisco: Renzi a Meloni, per tre anni zero tasse a imprenditori che aumenta stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle tasse "il governo predica bene e razzola male. Io ho una proposta secca, semplice. Cara Giorgia, facciamo un accordo: per tre anni mettiamo tutti i soldi che un imprenditore può dare in più al lavoratore fuori dal perimetro delle tasse, cioè zero tasse per l'imprenditore che aumenta lo stipendio al lavoratore e zero tasse per il lavoratore che non scatta nello scaglione successivo Irpef, regolarizziamo il fuoribusta". È la proposta del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video postato sui social. "Si può fare è semplice passiamo dalle parole ai fatti. Perché Giorgia non vuoi?", conclude. (Rin)