Università: Tripodi (FI), Regione Lazio è per i giovani, ok borse di studio a tutti gli idonei

- La Regione Lazio è per i giovani, con le borse di studio a tutti gli idonei. Lo dichiara Orlando Angelo Tripodi, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia e presidente della commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili e diritto allo studio. "Se vogliamo consegnare un Lazio migliore ai giovani forse dobbiamo imparare a costruirla con loro, ascoltando le loro esigenze e comprendendo quali obiettivi si pongono - afferma Tripodi -. La risposta arriva con la notizia che tutti gli idonei che ne hanno fatto richiesta, avranno la borsa di studio. Sono aumentati i beneficiari e lo stanziamento complessivo di circa 179 milioni di euro. Sono stati dichiarati tutti vincitori i 5.653 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del 'Bando diritto allo studio 2023/2024'. Sono oltre 35 mila il numero totale degli studenti a cui quest'anno verranno assegnate le borse di studio universitarie messe a disposizione dalle Regione Lazio attraverso Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza", aggiunge Tripodi. Il consigliere ricorda anche che nel corso delle audizioni sulla proposta di legge, che ha presentato per istituire l'Osservatorio sugli alloggi per gli studenti, la questione delle borse di studio "era stata sollevata dagli stessi studenti. Mi piace sempre conoscere in prima persona le realtà di cui mi occupo, dialogando con i protagonisti. Oggi esulto con e per loro, a dispetto di chi nel Pd sosteneva che avremmo tagliato i fondi destinati alle borse. Ancora una volta questa amministrazione, attraverso DiscoLazio, e il commissario straordinario Giorgio Ciardi, ha dimostrato che la Regione Lazio è giovane e per i giovani", conclude Tripodi. (Com)