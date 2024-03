© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alla elezioni presidenziali in Russia alle 16:20 (14:20 in Italia) ha raggiunto il 51,77 per cento. Lo ha reso noto il vicedirettore della Commissione elettorale centrale, Nikolaj Bulaev. Il dato tiene conto anche del voto elettronico da remoto. (Rum)