Roma: Masi (Fd'I), su litorale troppa confusione, si acceleri per commissione speciale

- L'amministrazione del Comune di Roma fa troppa confusione sul litorale. Bisogna accelerare per creare una commissione Speciale. Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina Mariacristina Masi. "Purtroppo la superficialità con cui questa Amministrazione affronta i temi relativi al mare di Roma sta diventando da imbarazzante a preoccupante - afferma Masi -. Avevamo detto nel corso della discussione sul decentramento che non ci sarebbero stati i tempi per organizzare le spiagge libere della Capitale senza avere già un ufficio organizzato e soprattutto che secondo noi, data l'importanza dell'argomento, si sarebbe dovuto dedicare un intero dipartimento per restituire dignità al mare della città più importante d'Italia, ma ci troviamo oggi con un Ufficio di scopo, nato all'ultimo momento, di cui, se si va sul sito, non appaiono neanche i recapiti - aggiunge la consigliera -. A questo aggiungiamo che da mesi preghiamo la convocazione di una commissione Ambiente sul tema, senza ricevere riscontro se non inutili promesse, tanto che ormai ci dividono dall'apertura della stagione meno di due mesi. Giunti a questo punto sollecitiamo la creazione di una Commissione Litorale, che paradossalmente è stata creata in Municipio X, ormai privo di deleghe, e non esiste invece in Comune, luogo in cui il tema, come esposto, non viene mai affrontato nelle sedi politiche e pubbliche. Anche per una necessità di piena trasparenza inizieremo a lavorare a una proposta di deliberazione per istituire una Commissione dedicata la Litorale", conclude Masi.(Com)