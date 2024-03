Ucraina: Turchia, "l'annessione della Crimea fu illegale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia "non riconosce questa situazione di fatto - l'annessione russa della Crimea -, che costituisce una violazione del diritto internazionale". Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri turco, a dieci anni "da quando la Federazione Russa ha annesso la Repubblica autonoma di Crimea dell'Ucraina attraverso un referendum illegittimo". Ankara sottolinea il sostegno "all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina" e "continuerà a monitorare gli sviluppi in Crimea, in particolare la situazione dei tatari". (Tua)