Lavoro: Schlein, sicurezza sia priorità, non si può più morire

- "A Firenze, al cantiere del supermercato Esselunga crollato lo scorso febbraio, dove hanno perso la vita 5 operai. La sicurezza di chi lavora dev’essere una priorità per tutte le istituzioni. Significa mettere piu risorse, assumere personale per fare i controlli, investire sulla formazione, far valere le tutele previste per gli appalti pubblici anche per quelli privati. Non si può continuare a morire di lavoro o di stage". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico Elly Schlein pubblicando le foto della sua visita al cantiere crollato a Firenze lo scorso mese. (Rin)