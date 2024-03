Milano: arrestato 32enne per atti persecutori verso ex compagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Stazione di Cinisello Balsamo hanno arrestato un 32enne, in flagranza di reato, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Nello specifico, gli operanti, su segnalazione al 112 NUE da parte della ex compagna, 25enne, lo hanno bloccato in via Corridoni di Paderno Dugnano, accertando che l’uomo, già colpito da ammonimento richiesto dalla donna presso la locale Tenenza Carabinieri ed emesso dal Questore di Milano nel novembre scorso, aveva preteso di incontrarla, minacciandola e raggiungendola in strada mentre si recava a prendere la propria figlia a scuola. A seguito della convalida, nei confronti dell’uomo è stato emesso il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. (Com)