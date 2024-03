Milano: maltratta e chiude a casa la convivente, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Stazione di Cormano hanno arrestato, in flagranza differita, un 36enne ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della convivente di anni 38. Nel dettaglio, gli operanti sono intervenuti a Bresso, su segnalazione al 112NUE da parte della donna, che ha riferito di subire continue vessazioni e maltrattamenti da almeno due anni, culminati nell'aggressione patita nella notte precedente, durante la quale è stata violentemente percossa, minacciata e privata della possibilità di potersi allontanare da casa, alla presenza del figlio minore di anni 8. L’uomo, nel frattempo allontanatosi dall’abitazione, è stato rintracciato, tratto in arresto e condotto in carcere, sulla base degli elementi raccolti nell'immediatezza in relazione all'ultimo episodio di violenza. (Com)