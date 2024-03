Egitto: in fiamme gli studi cinematografici Al Ahram al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio cinematografico Al Ahram al Cairo, uno dei più antichi dell'Egitto e del mondo arabo, fondato 80 anni fa, ieri sera è andato in fiamme. L'incendio ha consumato tutto l'interno dello studio e si è diffuso a tre edifici vicini, che sono stati evacuati prima che l'incendio li raggiungesse. I media locali hanno spiegato che l'incendio è scoppiato 24 ore dopo la fine delle riprese di una serie per il Ramadan, il mese sacro per i musulmani in cui digiunano dall'alba al tramonto. Non sono ancora note le cause dell'incendio, che i vigili del fuoco sono riusciti a domare dopo più di 6 ore, secondo le stesse fonti. L'incendio non ha provocato vittime. Al Ahram Studio è stato fondato nel 1944 ed è stato costruito su un'area di 27mila metri quadrati e constava di tre studi, una sala espositiva e una sala di montaggio. (Cae)