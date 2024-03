Germania: Deutsche Bahn e sindacati di nuovo in trattativa, sospeso rischio di scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn e il sindacato dei macchinisti (Gdl) hanno ripreso i loro negoziati, scongiurando per ora il rischio di nuovi scioperi. Lo ha reso noto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” sulla base di quanto annunciato oggi da entrambe le parti. I relativi comunicati hanno riferito che i negoziati si svolgeranno a porte chiuse. Sia Deutsche Bahn che Gdl sono fiduciose di poter annunciare un risultato la prossima settimana. La trattativa verte sulla riduzione dell'orario di lavoro per i turnisti da 38 a 35 ore settimanali, come richiesto da Gdl, a parità di stipendio. La società ferroviaria si era precedentemente mostrata disponibile a ridurre l’orario di lavoro a 36 ore in due fasi entro il 2028, ma Gdl si è opposta. (Geb)