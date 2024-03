Moro: Ronzulli (FI), rendiamo omaggio a chi ha dato la vita per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi come 46 anni fa, nel giorno del sequestro di Aldo Moro, "rendiamo omaggio all'eroismo e al sacrificio di chi ha donato la vita per proteggere lui e la nostra democrazia, di cinque servitori dello Stato caduti in via Fani, uccisi barbaramente dalle Brigate Rosse: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. La guerra al terrorismo, ad ogni genere di terrorismo, può essere sanguinosa ma va combattuta quotidianamente con forza e coraggio, senza equivoci, per far prevalere le ragioni della libertà e della democrazia". Queste le parole della senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. (Rin)