Gaza: fonti Egitto, domani riprenderanno negoziati in Qatar

- Secondo funzionari egiziani,I colloqui attualmente in fase di stallo volti a garantire un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas dovrebbero riprendere in Qatar già domani, 17 marzo. Lo riferiscono funzionari egiziani citati dai media israeliani, secondo cui i colloqui mediati da Egitto, Qatar e Stati Uniti dovrebbero riprendere domani pomeriggio o al più tardi lunedì, 18 marzo. Si tratterebbe dei primi negoziati indiretti dopo l'inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, dopo il nulla di fatto degli ultimi colloqui conclusi lo scorso fine settimana, alla vigilia del periodo festivo. I mediatori speravano di ottenere una tregua di sei settimane prima dell’inizio del Ramadan all’inizio di questa settimana, ma Hamas ha rifiutato qualsiasi accordo che non portasse a un cessate il fuoco permanente a Gaza, una richiesta respinta da Israele. Negli ultimi giorni, tuttavia, entrambe le parti hanno adottato misure volte a rimettere in carreggiata i colloqui. Hamas ha presentato ai mediatori una nuova proposta per un piano in tre fasi che porrebbe fine ai combattimenti, secondo due funzionari egiziani, uno coinvolto nei colloqui e l'altro che ne è stato informato, riporta il quotidiano israeliano "The Times of Israel". (segue) (Res)