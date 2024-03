Gaza: fonti Egitto, domani riprenderanno negoziati in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del piano presentato da Hamas prevede un cessate il fuoco di sei settimane che include il rilascio di 35 ostaggi – donne, malati e anziani – detenuti a Gaza in cambio di 350 prigionieri palestinesi detenuti da Israele. Hamas potrebbe inoltre rilasciare almeno cinque soldatesse in cambio di 50 prigionieri, tra cui alcuni che scontano lunghe condanne con accuse di terrorismo, per ogni soldato. Le forze israeliane dovrebbero ritirarsi da due zone e lascerebbero che i palestinesi sfollati ritornino nel nord di Gaza, consentendo il libero flusso di aiuti nell'area, dicono i funzionari egiziani citati dai media. Nella seconda fase, le due parti dovrebbero dichiarare un cessate il fuoco permanente e Hamas libererebbe i restanti ostaggi viventi in cambio di altri prigionieri, dicono i funzionari. Nella terza fase, Hamas consegnerebbe i corpi che detiene in cambio della revoca da parte di Israele del blocco di Gaza e del permesso di avviare la ricostruzione, dicono i funzionari. (Res)