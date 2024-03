Ottana: Deidda (Fd'I), solidarietà a sindaco e comunità per vile attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Ottana, Franco Saba, e a tutta la Comunità della provincia di Nuoro per il vile attentato subito questa notte con l’esplosione di un ordigno davanti alla porta del Municipio". Lo dichiara Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati e deputato di Fd'I. "Episodi come questo da troppo tempo si stanno ripetendo ai danni degli amministratori locali e non possiamo più tollerare queste forme di violenza. Esprimo ferma condanna contro questo vile gesto e mi auguro che i responsabili vengano puniti severamente”, conclude. (Rin)