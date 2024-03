Moro: Ferrante, ferita aperta, Di Cesare si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quarantasei anni fa, un nucleo di brigatisti sequestrò Aldo Moro uccidendo cinque agenti della sua scorta. Fu il momento più drammatico della Seconda Repubblica, che segnò profondamente l’Italia e che resta ancora avvolto da troppi misteri. Il rapimento e la successiva uccisione di Moro rappresentano una ferita aperta nella coscienza collettiva e impongono alle istituzioni di continuare a cercare la verità". Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, di Forza Italia. "Tra i brigatisti che parteciparono alla strage di via Fani c’è anche il nome di Barbara Balzerani, la ‘compagna Luna’ commemorata di recente dalla professoressa della Sapienza Donatella Di Cesare. Ora per lei sarebbe il momento giusto in cui rassegnare le dimissioni, per rispetto delle vittime del terrorismo rosso e della storia del nostro Paese”, conclude. (Rin)