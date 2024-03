Cina-Angola: relazioni elevate a livello di partenariato strategico onnicomprensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l’Angola hanno elevato le loro relazioni a livello di partenariato strategico onnicomprensivo. Lo riferisce un comunicato congiunto. L’annuncio è stato dato in occasione della visita a Pechino (14-17 marzo) del presidente angolano, Joao Lourenco, che ieri è stato ricevuto nella Grande sala del popolo dall’omologo cinese, Xi Jinping. La collaborazione per “costruire una comunità umana dal futuro condiviso”; la cooperazione “di qualità” sulla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri); l’attuazione di iniziative di sviluppo globale; l’attuazione dell’Iniziativa per la sicurezza globale (Gsi) e dell’Iniziativa per la civiltà globale (Gci) promosse dalla Cina: questi i capitoli in cui si articola la dichiarazione congiunta. (segue) (Cip)