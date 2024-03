Cina-Angola: relazioni elevate a livello di partenariato strategico onnicomprensivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il grande progetto di connettività della Nuova via della seta promosso da Pechino, al quale l’Angola ha aderito con un memorandum d'intesa nel 2018, l’impegno è a rafforzare ulteriormente la cooperazione. Più in generale le parti intendono rafforzare la cooperazione economica e commerciale, in materia di investimenti, di strumenti finanziari e di promozione delle valute locali. Inoltre, sarà istituito un partenariato strategico per lo sviluppo verde e sarà rafforzata la cooperazione nello sviluppo minerario e agricolo. La Cina ha dato il benvenuto all'Angola nel Gruppo di amici dell’Iniziativa di sviluppo globale. (segue) (Cip)