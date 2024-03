Gaza: cardinale Pizzaballa a Ordine di Malta, "azione coordinata per portare aiuti alla popolazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera indirizzata al gran maestro dell'Ordine di Malta, Fra' John Dunlap, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha auspicato un'azione coordinata della Chiesa cattolica per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Lo rende noto il Sovrano ordine di Malta nel corso della 30esima Conferenza internazionale degli ospedalieri organizzata dall'Ordine di Malta a Cracovia, in Polonia.(Com)