Cultura: Cosenza (Fd'I), mostra Tolkien a Napoli straordinaria occasione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il grande successo registrato a Roma, è con piacere e doveroso ringraziamento al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che Napoli si appresta a ospitare, nella splendida sede del Palazzo Reale, da oggi fino al 2 luglio prossimo, la mostra 'Tolkien. Uomo, Professore, Autore'. Per Napoli è un'occasione culturale straordinaria. Filologo, scrittore, linguista, celebre in tutto il mondo per le sue opere fantasy, Tolkien è un autore che merita di essere conosciuto e approfondito per la capacità di comunicare, attraverso la letteratura, valori come il senso di comunità e l'amore per le proprie radici". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Giulia Cosenza, vicepresidente della commissione Cultura. (Rin)