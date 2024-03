Vaticano: cento anni ospedale Bambin Gesù, Papa riceve comunità "scienza e capacità di cura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza la comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione del centesimo anniversario della donazione dell'ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati. "La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, è il primo dei compiti che caratterizza oggi l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Essa è la risposta concreta che date alle accorate richieste di aiuto di famiglie che domandano per i loro figli assistenza e, ove possibile, guarigione", ha detto papa Francesco ai circa 4 mila dipendenti, volontari, pazienti con le loro famiglie riuniti nell'Aula Paolo VI in Vaticano per un'udienza particolare in occasione dei 100 anni dalla donazione dell'ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati. "L'eccellenza della ricerca biomedica – ha aggiunto il Santo Padre nel suo discorso – è dunque importante. Vi incoraggio a coltivarla con lo slancio di offrire il meglio di voi stessi e con un'attenzione speciale nei confronti dei più fragili, come i pazienti affetti da malattie gravi, rare e ultra-rare". (segue) (Com)