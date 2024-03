Vaticano: cento anni ospedale Bambin Gesù, Papa riceve comunità "scienza e capacità di cura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è tanto desiderio di pace nei disegni e nei pensieri dei piccoli pazienti del Bambino Gesù che due di loro hanno donato a papa Francesco alla fine dell'udienza di oggi. Grandi arcobaleni colorati, colombe e bambini stilizzati con i palloncini che sorridono come dovrebbero fare tutti i bambini del mondo. "Vorrei la pace nel mondo e che i bambini stanno bene – scrive Alessandro di 12 anni -. Vorrei tante cose ma tante quindi mettiamo fine alla guerra per favore!!!" e Claudia aggiunge: "Vorrei per tutti i bambini niente guerra, solo giochi". C'è chi esprime l'apprezzamento per il pontefice con la confidenza che solo i piccoli possono avere: "Caro papa mi piaci tanto – afferma Martina – perché sei un vero costruttore di pace" mentre Luca scrive: "Caro papa ti voglio bene. Sei saggio come mio nonno". E poi il pensiero per i bambini malati: "Vorrei che tutti i bambini avessero la possibilità di curarsi" confida Sara al papa, mentre Samuele lo ringrazia: "per le cure che offri a tutti i bambini". L'augurio più sincero per la salute di Francesco lo firma Vincenzo: "Caro Papa Francesco, spero che tu guarisci presto. Anche io non sto bene e spero di guarire presto". (segue) (Com)