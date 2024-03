Vaticano: cento anni ospedale Bambin Gesù, Papa riceve comunità "scienza e capacità di cura" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno eco al coraggio dei piccoli guerrieri nell'affrontare la malattia i pensieri dei genitori raccolti dai canali social del Bambino Gesù e proiettati in un video prima dell'arrivo del pontefice: "Sembra paradossale – afferma mamma Enrica - che l'aiuto per superare l'ostacolo venga proprio dal sorriso di un figlio che ha conosciuto la sofferenza troppo presto, ma è così" e per Matteo, papà di Elena: "A volte mi trovo ad osservare la forza di mia figlia nell'affrontare cure e rinunce e il mio dolore diventa secondario: prevale l'ammirazione". Al Bambino Gesù che nel 2024 celebra "l'anno del dono" va il ringraziamento delle tante famiglie che hanno trovato tra le sue mura il dono dell'assistenza e della cura: "Siamo tornati tra quelle mura – scrive Ester, mamma di Francesco - riascoltando l'assordante rumore dei silenzi in sala d'attesa. La fede, il coraggio e la fiducia in tutti loro ci hanno donato la vita. È dura, tanto dura, ma il dono che lascia questo percorso è il più bello". (Com)