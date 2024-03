Fisco: Leo, ipotesi taglio irpef dal 2025 per ceto medio, ma servono risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulle aliquote Irpef abbiamo già fatto il primo passo serio, riducendole da 4 a 3 e venendo incontro alle fasce medio-basse. Il passo ulteriore sarà per venire incontro al ceto medio, ma per farlo dobbiamo trovare le risorse e bisogna essere prudenti, il patto di stabilità ci condiziona per tanti aspetti”. Lo ha detto il viceministro dell’economia e delle finanze Maurizio Leo a Bergamo a margine della cerimonia di giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza del 123 esimo corso Monte Sperone quarto e del 22 esimo corso aeronavale Centauro. “Il nostro obiettivo - ha proseguito - è trovare le risorse, ad esempio con il concordato preventivo biennale e ciò che verrà fuori potrà essere messo a vantaggio per il ceto medio. Questa è la strada in cui muoversi”. Leo ha spiegato poi che, entro il 15 giugno, sarà messo a disposizione dei contribuenti un software e il 15 ottobre si potranno dare le adesioni. Se emergerà un surplus interessante potrà essere messo a disposizione della riduzione delle aliquote per il ceto medio già dal 2025”. (Rem)