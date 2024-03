Corea del Sud: dal 18 al 20 marzo a Seul il Vertice per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seul ospiterà dal 18 al 20 marzo il terzo Vertice per la democrazia sul tema “Democrazia per le generazioni future”. La sessione plenaria dei leader sarà aperta dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, dalla prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, e dal presidente del Kenya, William. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana. La sessione si terrà in modalità virtuale mercoledì 20, in chiusura dell’evento. Ciascuno dei tre leader interverrà in una sessione; Yoon in quella dedicata alle tecnologie, alle elezioni e alla disinformazione. Il summit, lanciato nel 2021 dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è organizzato dal governo sudcoreano in collaborazione con diverse organizzazioni. (segue) (Git)