Moro: Borghi (Iv), a via Fani storia della Repubblica cambia strada

- "Quarantasei anni fa la strage di Via Fani. Nel sangue delle vittime innocenti degli uomini della scorta, e nei giorni convulsi e controversi che ne seguiranno, la storia della Repubblica cambia strada, e la visione di Moro di un'Italia della democrazia compiuta e dell'effettiva libertà politica, in grado di rafforzare la sua autonomia nello scenario politico ed economico internazionale, viene archiviata. Per molti versi, siamo ancora fermi su quel drammatico selciato. E quindi fare memoria significa anche costruire le ragioni di un futuro diverso e migliore, in cui alla debolezza del contesto politico si sostituisca la consapevolezza del primato e dei limiti della politica insegnati e praticati proprio da Aldo Moro". Così sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. (Rin)