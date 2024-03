Energia: ministro Industria ceco, Praga deciderà di costruire almeno altri due reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca deciderà di costruire almeno altri due reattori nucleari nel Paese. Lo ha detto il ministro dell’Industria e del Commercio, Jozef Sikela, al quotidiano “Pravo”. “Sono fermamente convinto di ciò e tutto punta in direzione del fatto che l’esecutivo appalterà la costruzione di almeno altri due reattori”, ha affermato il ministro. A fine gennaio il governo ceco ha chiesto alla società francese Edf e alla sudcoreana Khnp di presentare offerte vincolanti per la costruzione di un numero di reattori nucleari da uno a quattro nelle centrali di Dukovany e Temelin. Offerte per la costruzione di un reattore a Dukovany erano stata presentate dalle due società e dalla statunitense Westinghouse lo scorso ottobre, accompagnate da opzioni non vincolanti per la costruzione di altri tre reattori. Westinghouse, la cui ultima offerta non ha soddisfatto le condizioni richieste, è stata però esclusa dalla nuova fase apertasi a fine gennaio. Edf e Khnp hanno tempo fino al 15 aprile per presentare le loro offerte vincolanti. Dopo questa scadenza, il gruppo energetico Cez avrà fino a fine maggio per valutarle e informare il governo, chiamato a decidere. (Vap)