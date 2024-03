Gaza: Ong, scaricati tutti gli aiuti alimentari via mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ente di beneficenza afferma che la sua squadra a Gaza ha finito di scaricare La prima spedizione di aiuti alimentari inviati via mare nella Striscia di Gaza sono stati scaricati. Lo ha riferisce l'organizzazione non governativa World Central Kitchen (Wck). “Tutto il carico è stato scaricato e viene preparato per la distribuzione a Gaza”, ha annunciato Wck, sottolineando che si tratta di “quasi 200 tonnellate di cibo”. La Wck ha costruito un molo improvvisato che ha consentito alla chiatta a fondo piatto di avvicinarsi alle acque poco profonde di Gaza, dove non ci sono infrastrutture portuali adeguate. (Res)