Abi: a febbraio tassi interesse su raccolta al 3,61 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conseguentemente al calo dei rendimenti dei titoli di stato, il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a febbraio 2024 è il 3,61 per cento. E’ quanto emerge nel rapporto mensile di marzo dell’Associazione bancaria italiana (Abi). A gennaio 2024 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 3,71 per cento; area dell’euro 3,50 per cento). Rispetto a giugno 2022, quando il tasso era dello 0,29 per cento (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), l’incremento è di 332 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso a febbraio 2024 è 4,03 per cento, con un incremento di 272 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31 per cento. 8. A febbraio 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è l’1,00 per cento (come nel mese precedente, 0,32 per cento a giugno 2022). (Rin)