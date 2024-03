Lavoro: Capone (Ugl) a Verona, rendere strutturale taglio cuneo fiscale per tutelare lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa Regione la crescita economica e l'importanza del tessuto produttivo rappresentano un punto di forza. Per qualità della vita e dei servizi, il Veneto vanta una posizione di rilievo rispetto ad altri territori, nonostante alcuni inevitabili freni innescati dalle crisi internazionali", ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, a margine dell'evento. "Al contempo, a Verona i numeri mostrano un aumento degli infortuni a fronte di una situazione stabile per quanto riguarda le vittime. L'Ugl chiede da anni, più formazione e controlli al fine di rafforzare la prevenzione e la tutela della sicurezza", ha aggiunto il leader sindacale. "Tra i settori che soffrono di più, secondo i dati della Camera di Commercio, quello delle calzature, del marmo, del vino, della termomeccanica e poi del legno-arredo. Sono comparti che danno lavoro a migliaia di persone e in un momento di difficoltà ed incertezze, supportare i lavoratori vuol dire tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni". (segue) (Rin)