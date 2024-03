© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale turca ha aumentato il tasso d'interesse sui prelievi di contanti con carta di credito dal 4,42 al 5 per cento. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". L'obiettivo della decisione è frenare la spesa per carte di credito e scoraggiare la domanda di valute forti in vista delle elezioni locali di fine mese. (Tua)