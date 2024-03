Roma: controlli a Garbatella e Ostiense, una denuncia e sanzioni per due attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del Nas, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Garbatella e Ostiense, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nei quartieri. Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 53 persone, controllati 35 veicoli, di questi quattro sono stati sanzionati al codice della strada per la mancata revisione e per la guida senza patente. I Carabinieri della stazione di Roma San Sebastiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino di Roma, trovato alla guida della propria auto in possesso di un coltello e di un bastone animato, con lama lunga 50 cm. In via Giustino de Jacobis, i Carabinieri del Nas hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale la violazione amministrativa che riguarda la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, sanzionandolo con una multa di 2 mila euro, mentre, nel quartiere Garbatella, hanno prescritto al titolare di una pizzeria di attenersi al regolamento europeo per delle lievi difformità. (Rer)