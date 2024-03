Moro: Lollobrigida, strage resta monito per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sacrificio di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, gli agenti della scorta di Aldo Moro, rimane impresso nella nostra memoria collettiva. Servitori dello Stato che furono barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse, mentre svolgevano il proprio lavoro: proteggere la democrazia dal terrorismo. A distanza di 46 anni, il rapimento Moro e quella strage rimangono un monito per tutti noi. Ci ricordano che la libertà e la democrazia non sono mai scontate e che vanno difese con coraggio e determinazione". Queste le parole del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida sui social nell'anniversario dell'agguato di via Fani. (Rin)