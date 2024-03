Bergamo: Giorgetti, Gdf fondamentale per rilancio dell’economia del paese nella legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Guardia di finanza “è fondamentale per accompagnare nella legalità il processo di rilancio dell’economia del nostro Paese nei complicati scenari geopolitici che viviamo”. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, a Bergamo, durante il suo intervento in occasione del giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza del 123esimo corso Monte Sperone quarto e del 22 esimo corso aeronavale Centauro secondo. “La nostra economia - ha proseguito - è cresciuta anche nel 2023, sebbene in ritmo inferiore, e mostra una discreta vitalità. Rafforzare questi elementi di crescita è necessario anche nel prossimo futuro per affrontare con maggiore fiducia lo scenario di incertezze internazionali e sostenere i segnali positivi del mercato del lavoro”. (Rem)