Roma: fuggono in auto con arnesi da scasso, 3 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inseguimento nella notte a Roma. Una Fiat Punto con a bordo tre uomini non si è fermata all'alt di una pattuglia dei Carabinieri, in via Leone Magno. Dopo un breve tentativo di fuga i militari sono riusciti a fermare l'auto in fuga, trovando all'interno diversi attrezzi e arnesi utilizzati per forzare le serrature. I Carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo hanno sequestrato i materiali e hanno denunciato alla Procura della Repubblica le tre persone fermate per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli atti allo scasso. Anche la vettura utilizzata è stata sequestrata in via amministrativa dai Carabinieri perché priva di assicurazione. (Rer)