Economia: Giorgetti, prudenza e realismo per garantire sostenibilità debito

- È importante “avere un fisco più equo, efficiente e meno gravoso per imprese e cittadini, favorendo occupazione e investimenti. Sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile con scelte di prudenza e realismo nel rispetto dei conti pubblici e la sostenibilità”, del debito. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, a Bergamo, durante il suo intervento in occasione del giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza del 123 esimo corso Monte Sperone quarto e del 22 esimo corso aeronavale Centauro secondo. “Abbiamo davanti scenari economici complicati e per questo il ruolo della Gdf è sempre più indispensabile per contrastare l’illegalità economica e finanziaria. L’illegalità è un grave ostacolo alla crescita e allo sviluppo del Paese”, ha concluso (Rem)