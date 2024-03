Milano: al via iscrizioni per centri estivi e case vacanza 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, il servizio Estate Vacanza - che propone soggiorni nelle case vacanza del Comune a bambini e bambine tra i 6 e 14 anni (delle scuole primarie e secondarie di I grado dell'anno 2023/3024) - le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12 del 19 marzo fino alle ore 12 del 3 aprile. Le famiglie potranno scegliere tra località di mare (Andora e Pietra Ligure), lago (Ghiffa e Vacciago) o montagna (Zambla Alta), in cui saranno organizzati sette turni di soggiorno: per l'estate 2024 si aggiunge, infatti, ai consueti sei periodi la possibilità di soggiorno anche nella prima settimana di settembre. Per scoprire i servizi estivi proposti dal Comune di Milano, sabato 23 marzo, dalle ore 11 alle ore 17, negli spazi del padiglione Tommaseo del Parco Trotter si terrà l'Open day. L'elenco delle sedi e tutte le informazioni relative al servizio sono consultabili nelle sezioni dedicate ai centri estivi e alle case vacanza sul sito del Comune di Milano. (Com)