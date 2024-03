Hong Kong: portati in carcere 12 condannati per l’assalto del 2019 al Consiglio legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati portati in carcere oggi i 12 condannati per l’assalto del primo luglio 2019 al Consiglio legislativo di Hong Kong, il parlamento della Regione amministrativa speciale della Cina, culmine delle proteste pro-democrazia. Lo riferisce “Hong Kong Free Press”. Ai dodici cittadini, giudicati colpevoli di disordini, sono state inflitte pene fino a sette anni di reclusione. Sconteranno effettivamente pene leggermente più brevi – da 54 a 82 mesi – a seguito di riduzioni concesse per vari motivi, tra cui la dichiarazione di colpevolezza. Altre due persone, due giornalisti condannati per ingresso illegale nell’edificio, dovranno invece pagare multe fino 1.500 dollari di Hong Kong. Oggi il giudice Li Chi-ho della Corte distrettuale della città ha sottolineato il “significato simbolico” dell’assalto al Consiglio legislativo e i suoi “effetti a lungo termine”: “A parte il danno materiale all’edificio, aveva un significato simbolico... una sfida al governo di Hong Kong e persino un indebolimento della sua governance”, ha detto. (segue) (Cip)