Hong Kong: portati in carcere 12 condannati per l’assalto del 2019 al Consiglio legislativo (2)

- Il primo luglio 2019 centinaia di manifestanti irruppero nella sede del Consiglio legislativo, in occasione del 22mo anniversario della riunificazione dell’ex colonia britannica alla Cina. I manifestanti infransero i vetri, deturparono i ritratti dei deputati e scrissero slogan pro-democrazia sui muri dell’edificio. L’occupazione durò circa tre ore: le forze dell’ordine in assetto antisommossa dispersero poi i manifestanti dall’esterno dell’edificio ricorrendo ai gas lacrimogeni per poi fare irruzione all’interno e cacciare gli occupanti rimasti. In contemporanea, nelle strade di Hong Kong si tenne una marcia di protesta pacifica, che secondo le autorità vide la partecipazione di 190 mila persone e secondo gli organizzatori di oltre mezzo milione. (segue) (Cip)