Hong Kong: portati in carcere 12 condannati per l’assalto del 2019 al Consiglio legislativo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste democratiche del 2019 hanno posto la più grande sfida all'amministrazione di Hong Kong dal 1997, spingendo il Partito comunista cinese a promulgare una controversa legge sulla sicurezza nazionale nel 2020 per porre fine ai disordini. Con l'entrata in vigore della norma, molti dei principali attivisti della città sono stati arrestati, messi a tacere o costretti ad autoesiliarsi all’estero. La legge sulla sicurezza, infatti, disciplina severamente quattro reati – secessione, sovversione del potere statale, attività terroristiche e collusione con forze straniere o esterne per mettere in pericolo la sicurezza nazionale – e ha istituito una Commissione per la salvaguardia della sicurezza nazionale che risponde direttamente al governo centrale di Pechino. (segue) (Cip)