Hong Kong: portati in carcere 12 condannati per l’assalto del 2019 al Consiglio legislativo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benché dopo l'approvazione della legge del 2020 le proteste di massa siano state ridotte a zero, Il il Consiglio legislativo di Hong Kong sta esaminando attualmente il disegno di legge sulla sicurezza nazionale noto come Articolo 23 della Legge fondamentale, che introduce cinque nuove tipologie di reato: tradimento; insurrezione, incitamento all'ammutinamento e alla disaffezione e atti con intenzione sediziosa; furto di segreti di Stato e spionaggio; sabotaggio che mette in pericolo la sicurezza nazionale e attività correlate; ingerenze esterne e organizzazioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. La proposta di legge, inoltre, rafforza le pene per i crimini legati alla sedizione. (Cip)