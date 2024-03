© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quarantasei anni fa a Roma, in via Mario Fani, le BR rapiscono il presidente della DC Aldo Moro e uccidono brutalmente i 5 uomini della scorta. Non dimentichiamo chi ha sacrificato la vita per la difesa dello Stato 16 marzo 1978". Lo scrive su X Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa. (Rin)