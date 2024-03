Cina: ministro Esteri Wang visiterà Nuova Zelanda e Australia da domani al 21 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio cinese ha tuttavia iniziato a condurre dallo scorso novembre una revisione dei dazi antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di vino australiano. Il tutto, dopo che negli ultimi mesi la Cina ha eliminato diverse barriere al commercio con l'Australia, i cui esportatori hanno subito perdite per circa 12 miliardi di dollari dal 2020 a causa delle restrizioni. La vittoria del Partito laborista e la formazione di un governo di centrosinistra guidato da Albanese hanno segnato un cambio di passo nel rapporto con la leadership cinese, che a gennaio 2023 ha revocato le restrizioni alle importazioni di carbone e legname. Il 5 agosto scorso, sono stati inoltre ritirati i dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di orzo australiano, in cambio della sospensione della relativa causa intentata da Canberra presso l'Organizzazione del commercio (Omc). Ulteriori segnali di distensione sono arrivati dalla prima potenza asiatica a ottobre 2023, quando Albanese ha comunicato il raggiungimento di un accordo per procedere nella risoluzione della controversia sul vino in corso fra i due Paesi, aprendo potenzialmente la strada alla ripresa di importazioni cinesi stimate in 800 milioni di dollari. (segue) (Cip)